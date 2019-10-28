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Глава МВД Украины выразил поддержку полку «Азов»

28 октября 2019, 23:54  •  74 • Украина
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил мобильный центр отряда полка «Азов» в Мариуполе Донецкой области и выразил поддержку. 
 
Reuters
 

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, в мобильном центре отдельного отряда спецназначения Нацгвардии «Азов» готовят бойцов для наступательных операций, а также проводят огневые занятия.

«Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия — максимальная поддержка тех, кто защищает Украину» — написал он. 

Ранее 40 конгрессменов во главе с демократом Максом Роузом потребовали от Госдепа США объяснить, почему «Азов» не входит в список «иностранных террористических организаций».

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