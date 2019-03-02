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Глава МВД Украины заявил о сотрудничестве СБУ с радикалами из С14

02 марта 2019, 14:09  •  188 • Украина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что националистическая организация С14 сотрудничает с СБУ.
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом он сказал в интервью «The Бабель».

«Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из С14. Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк, в определённой связке с работниками СБУ С14 реализовывала очень неблаговидные дела», — сказал он.

Как отметил министр, агитационные материалы для членов С14, которые 9 февраля принимали участие в акции, посвящённой делу об убитой советнице мэра Херсона Екатерине Гандзюк, доставили сотрудники СБУ.

Вместе с этим он указал, что не исключает, что это могла быть частная инициатива отдельных работников ведомства.

Ранее в Киеве радикалы обстреляли из салютных установок дом министра внутренних дел Украины.

В сентябре 2018 года сообщалось, что члены группировки С14 напали в суде на адвоката Андрея Гожима, который представляет интересы журналиста Василия Муравицкого

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