Глава МВД Украины рассказал о плане по реинтеграции Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать контроль над Донбассом поэтапно.

«У меня есть свой план. Он называется «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса», — сказал он в интервью «Украинской правде».

Глава МВД отметил, что миротворцев на всю территорию попросту не хватит, поэтому следует «взять» сначала отдельные регионы.

«План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловки или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в состав Украины территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — пояснил он.

По его словам, не имеет значения, кто победит на этих выборах, основная задача заключается в формировании переходной администрации.

После этого, считает Аваков, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, предоставить специальный экономический статус возвращённым территориям и начать восстанавливать инфраструктуру.

Ранее группа народных депутатов обжаловала в Конституционном суде Украины закон о реинтеграции Донбасса.