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Глава МВД Украины рассказал о плане по реинтеграции Донбасса
16 апреля 2018, 12:54 • 117 • Украина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать контроль над Донбассом поэтапно.
Reuters
«У меня есть свой план. Он называется «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса», — сказал он в интервью «Украинской правде».
Глава МВД отметил, что миротворцев на всю территорию попросту не хватит, поэтому следует «взять» сначала отдельные регионы.
«План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловки или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в состав Украины территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — пояснил он.
По его словам, не имеет значения, кто победит на этих выборах, основная задача заключается в формировании переходной администрации.
После этого, считает Аваков, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, предоставить специальный экономический статус возвращённым территориям и начать восстанавливать инфраструктуру.
Ранее группа народных депутатов обжаловала в Конституционном суде Украины закон о реинтеграции Донбасса.
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