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Глава МВД Украины обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
30 июля 2019, 12:54 • 160 • Украина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что бывший президент Пётр Порошенко лжёт, оправдывая поражение на парламентских выборах противодействием полиции.
© Petro Poroshenko/via Globallookpress.com globallookpress.com
«Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции», — написал Аваков в Facebook.
По его словам, правоохранительные органы работали не на него, а на честные выборы.
Министр отметил, что для Порошенко «лгать — как дышать», поэтому он и проигрывает.
По его мнению, политик довёл страну до такого состояния, что люди захотели поверить не ему, а «любому честному человеку».
Ранее Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» не набрала необходимых голосов из-за большого числа представленных партий.
Экс-глава государства считает, что мог претендовать на второе место по итогам внеочередных выборов в Верховную раду.
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