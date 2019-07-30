Глава МВД Украины обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что бывший президент Пётр Порошенко лжёт, оправдывая поражение на парламентских выборах противодействием полиции.

«Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции», — написал Аваков в Facebook.

По его словам, правоохранительные органы работали не на него, а на честные выборы.

Министр отметил, что для Порошенко «лгать — как дышать», поэтому он и проигрывает.

По его мнению, политик довёл страну до такого состояния, что люди захотели поверить не ему, а «любому честному человеку».

Ранее Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» не набрала необходимых голосов из-за большого числа представленных партий.

Экс-глава государства считает, что мог претендовать на второе место по итогам внеочередных выборов в Верховную раду.