Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил о результатах переговоров с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин. По его словам, Украину снова пообещали поддерживать.

По данным пресс-службы украинского МВД, Квин "заверила о готовности США продолжать поддержку МВД Украины в случае обострения ситуации на границе Украины".

Отмечается, что переговоры были посвящены теме усиления взаимодействия сторон в контексте возможного усиления напряжённости на границе страны. По словам Монастырского, этот вопрос и ранее был на повестке дня у сторон, однако сейчас он "нуждается в усиленном внимании".

Ранее украинский разведчик одним фактом осадил панику, которую намеренно распространяет Киев из-за якобы подготовки России к нападению на Украину. По словам украинского разведчика, на границе и в Крыму Россия действительно создала мощнейшую военную инфраструктуру и сосредоточила крупные силы, численность которых только растёт, однако это говорит не о готовности напасть, а лишь о том, что это её территория и она может на ней делать что угодно и из каких-либо соображений.

"Войска не перебрасываются с целью нанести удар по Украине в течение месяца-двух, как это у нас подаётся публично", - отрезал он.