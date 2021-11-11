Глава МВД Украины Денис Монастырский ударит по Минску «единым кулаком внутренней безопасности»

Монастырский пообещал задействовать на белорусской границе «все пять структур МВД» - это значит, что будут привлечены «Национальный корпус» и другие добровольческие соединения с опытом участия в войне на Донбассе. Формально они не считаются структурами министерства (такую «хитрую схему» придумал бывший глава МВД Арсен Аваков, чтобы развязать себе руки), что создаёт Монастырскому определённый оперативный простор. А если дойдёт до драки, можно будет сказать, что МВД Украины здесь не при чём.

Сюжет: Украинский кризис, Терроризм

«В ближайшее время будут привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях», – пообещал Монастырский. «Ответ украинских правоохранителей будет жёстким». Странно, что воевать с Белоруссией собирается именно МВД Украины, а не армия (пусть и с участием добробатов и недавно созданной националистами теробороны). Тут одно из двух: либо личный состав Минобороны будет задействован где-то в другом «горячем» месте – на Донбассе или у крымских границ, либо украинским военным отказали в высоком доверии, предпочтя МВД. Есть, впрочем, и другие догадки. Как показали недавние выезды на места нового военного министра Резникова, в войсках – некомплект живой силы. Подразделения испытывают острую нехватку в личном составе – до 70 процентов. «Те, у кого заканчиваются контракты, наотрез отказываются заключать новые», – сообщает киевское издание «Страна». И дело, как выясняется, не только в низких зарплатах. «Офицеры по-скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров – тягловое быдло. Общение с солдатами – только при помощи мата. Приказы отдаются абсурдные». «Солдаты ненавидят офицеров, офицеры презирают солдат». Разумеется, ни о каком «боевом духе» и речи нельзя вести – вот почему на передовую к белорусским границам стягивают подразделения МВД, а не Минобороны.

Известно, что Резников в первую очередь решает финансовые проблемы личного состава (эту новость озвучивали на заседании СНБО), а вопрос комплектации он обещает решить не раньше весны будущего года. Есть информация, что на Донбасс и к крымской сухопутной границе в ближайшие дни будут стянуты все боеспособные соединения ВСУ из центральной и западной частей страны (эксперты по-разному оценивают численность такой группировки – от 15 до 25 тысяч штыков). Таким образом, противостоять Белоруссии будут МВД Украины, добровольцы-каратели и «партизаны» из частей территориальной обороны. А приказы, по всей видимости, будет им отдавать министр Монастырский.