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Глава МВД Сербии отказался запрещать Z и V: "Я не последователь Бандеры"
30 марта 2022, 16:25 • 58 • Политика
Глава МВД Сербии Александр Вулин отказался запрещать сербам использовать буквы Z и V. "Я не последователь Бандеры, я антифашист", - отметил он.
Так Вулин прокомментировал требование украинского посольство запретить демонстрацию букв Z и V, которые стали неофициальным символом русской спецоперации на территории Украины. Министр отметил, что у Сербии нет привычки запрещать всё, что связано с Россией, как это принято на Украине и в некоторых странах Европы.
- посоветовал он украинским дипломатам.
Вулин напомнил западным странам, которые направляют наёмников на Украину, как в своё время европейцы пытались устроить "экскурсию" в Сталинград в сороковых годах прошлого столетия. Он подчеркнул, что страны, которые не помнят свои ошибки, обречены на их повторение.
Напомним, что сама Украина уже внесла в Верховную раду законопроект о запрете Z и V. Кроме того, в Раду внесён законопроект о запрете деятельности Русской православной Церкви и национализации всего её имущества.
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