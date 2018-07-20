Глава МВД Италии назвал переворот на Украине псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа

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ТАСС, 20 июля. Глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Сальвини считает государственный переворот на Украине зимой 2014 года псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа.

Тему смены власти в Киеве итальянский политик затронул после вопроса журналиста газеты The Washington Post о "праве России на аннексию Крыма" и утверждения о "фальшивом референдуме".

"Сравните [референдум в Крыму] с фальшивой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсированной иностранными державами, - заявил политик. - Там [в Крыму] прошел референдум, на котором 90% человек проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации". "Есть некоторые исторически российские зоны с российской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации", - продолжил министр о вопросе вхождения Крыма в состав России.

Сальвини также отметил, что выступает за снятие санкций с РФ, поскольку считает что они "оказались бесполезными и <...> нанесли ущерб итальянскому экспорту".

Итальянский политик известен своей пророссийской позицией, он постоянно выступает за отмену антироссийских санкций, а также неоднократно называл лидера РФ "политиком номер один".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и страны Запада отказались признавать Крым частью России.