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Глава МВД Германии вслед за Меркель объявил об отставке с поста Баварского ХСС
12 ноября 2018, 14:24 • 62 • Политика
После ухода канцлера Германии Ангелы Меркель с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) о своей отставке с должности руководителя Баварского Христианско-социального союза заявил Хорст Зеехофер. Но на посту главы МВД Германии он останется.
Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Ангела Меркель сложила с себя полномочия главы ХДС. Но в должности канцлера ФРГ намерена остаться до окончания срока, то есть до 2021 года. Вслед за ней о своей отставке с поста председателя Баварского ХСС объявил и политический противник Меркель - Хорст Зеехофер.
Но о каких-то конкртных сроках речи пока не идет. Немецкие СМИ уточняют, что эту информацию озвучат в течение ближайшей недели.
Впрочем, как и канцлер, он пока не намерен покидать государственную должность и остается главой МВД Германии.
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