Глава МВД Эстонии: «Санкциями ничего не добиться»

В Эстонии разгорается новый скандал с участием главы МВД Мартом Хельме

В Эстонии разгорается очередной скандал с участием министра внутренних дел Эстонии, экс-главы Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартом Хельме. Скандал возник после опубликования интервью главы МВД немецкому изданию Deutsche Welle. Кстати, интервью он давал на русском языке, что только усилило накал страстей.

По мнению практически всех политиков Эстонии во главе с президентом, всё, что говорил Март Хельме – неприемлемо «для демократического общества», которым является Эстония.

Что ж такого ужасного наговорил глава МВД?

Прежде всего, он назвал президента Российской Федерации Владимира Путина не злодеем, а прагматиком, который в сложной международной обстановке, как аптекарь, всё взвешивает, следит за равновесием, чтобы «вести эффективную внешнюю политику».

Что касается санкций в отношении России, Хельме уверен – санкции могут довести до войны, лучше сесть за стол переговоров.

«Я не думаю, что санкциями можно добиться того, чтобы Россия стала демократической страной, как этого ожидают, скажем, в Брюсселе или в Вашингтоне. Я думаю, что более выгодны для всех сторон дипломатические переговоры»,

– считает глава МВД.

По его словам, Консервативная партия против того, чтобы Евросоюз превращался в империю, Эстония желает сохранить свою независимость и самобытность, чтобы не раствориться в Европе.

Объяснил министр и почему он настроен категорически против трудовых мигрантов из Украины.

«В Эстонии 25% населения – русскоязычные. Приехавшие украинцы будут говорить здесь по-русски и пополнят русскоязычное население в Эстонии. Это нормально, я понимаю их очень хорошо, но мы против этого. Существуют и экономические причины: украинцы готовы работать за мизерные деньги. Потеряют работу и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за такие деньги. В Эстонии проживает всего около миллиона эстонцев. Десятки тысяч украинцев уже перебрались сюда, что немало для этой станы. Если бы нас было 100 миллионов, то пусть бы приезжали 100 тысяч украинцев»,

– объяснил Март Хельме.

Впрочем, не это произвело эффект разорвавшейся бомбы, а то, что его партия планирует провести референдум для внесения в Конституцию Эстонии определения брака как союза мужчины и женщины. В Эстонии уже назвали эти планы проявлением ненависти к сексуальным меньшинствам. Хотя сам Хельме это и не скрывает.

«Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве чётко и однозначно: брак – это между одной женщиной и одним мужчиной, и всё. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали. А все, кто не согласен, пусть бегут в Швецию, там на них смотрят более вежливо. Что касается меня, я смотрю действительно недружелюбно»,

– констатировал политик.

После чего разразился скандал…

Председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что партию EKRE, которую представляет Хельме, «не стоило брать в правительство из-за таких высказываний».

«То, что Март Хельме не подходит на пост министра, мы знали уже давно. Но вот что непонятно – как премьер не видит и не понимает того ущерба, который наносится Эстонии. Надеюсь, что Юри Ратас соберётся и поступит хоть раз как премьер-министр и освободит Марта Хельме от должности министра»,

– отметила Каллас.

Глава Социал-демократической партии Эстонии Индрек Саар обвинил Хельме в том, что тот слишком хорошо относится к России и плохо – к Евросоюзу.

А президент Эстонии Керсти Кальюлайд даже поговорила с премьер-министром Юри Ратасом, обсудив с ним «поведение» главы МВД.

«Разделение и классификация наших людей по сексуальной ориентации, цвету кожи или другому признаку на правильных и неправильных, наших и не наших, неприемлемо, попирает нашу конституцию и просто отвратительно. Министр с такими взглядами не годится в правительство Эстонской Республики. Жители Эстонии заслуживают лучшего. Я также обсудила это утром в субботу с премьер-министром, которому высказала свою точку зрения»,

– заявила Кальюлайд после беседы с премьер-министром.

А сам премьер собирается обсуждать «ужасную ситуацию» на заседании Совета коалиции «с участием всех политических партнёров».