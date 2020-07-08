Глава МВД Чехии сказал об Иване Сафронове только два слова

Бывший корреспондент "Ведомостей" и "Коммерсанта", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был арестован по подозрению в государственной измене. По словам его адвоката, следствие полагает, что Сафронов передавал информацию спецслужбам Чехии, "ниточки" от которых тянутся к США.

Глава Министерства внутренних дел Чешской Республики Ян Гамачек сказал об Иване Сафронове и его деле только два слова.

"Без комментариев", - произнёс он.

Слова политика опубликовало сетевое издание Denik N.

Ранее стало известно, что Сафронова задержали утром 7 июня, когда он выходил из своего дома. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена". Решением Лефортовского суда Москвы советник главы "Роскосмоса" арестован до 6 сентября. Если суд вынесет обвинительный приговор, Сафронов может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.