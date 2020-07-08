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Глава МВД Чехии сказал об Иване Сафронове только два слова
08 июля 2020, 13:00 • 150 • Политика
Глава МВД Чехии, вице-премьер Ян Гамачек сказал только два слова об Иване Сафронове. Этот журналист, бывший советник главы "Роскосмоса" подозревается в шпионаже и передаче сведений чешским спецслужбам.
Бывший корреспондент "Ведомостей" и "Коммерсанта", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был арестован по подозрению в государственной измене. По словам его адвоката, следствие полагает, что Сафронов передавал информацию спецслужбам Чехии, "ниточки" от которых тянутся к США.
Глава Министерства внутренних дел Чешской Республики Ян Гамачек сказал об Иване Сафронове и его деле только два слова.
"Без комментариев", - произнёс он.
Слова политика опубликовало сетевое издание Denik N.
Ранее стало известно, что Сафронова задержали утром 7 июня, когда он выходил из своего дома. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена". Решением Лефортовского суда Москвы советник главы "Роскосмоса" арестован до 6 сентября. Если суд вынесет обвинительный приговор, Сафронов может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.
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