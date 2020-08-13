Глава МВД Белоруссии извинился перед согражданам за избиения на протестах

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com

Мирные жители попадали "под раздачу" случайно

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу", и принес извинения. Данное заявление он сделал в эфире программы "Марков. Ничего личного".

"В любой массовой схватке, при пресечение групповых или массовых нарушений общественного беспорядка, получается так, что воздействуют (надо полагать, силовики) на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел вовремя отскочить. Вот за этих людей, кому досталось, как говорят, за насилие, я как командир должен взять ответственность на себя и извиниться перед этими людьми", – сказал министр.

Видео его выступления появилось в телеграм-канале "РИА Новости".

По словам Караева, с 10 августа протесты перестали быть мирными, а граждане совершали набеги и наезды на милицию. Министр сравнил 11 сознательных наездов с покушениями на убийство правоохранителей. Глава МВД считает, что против Белоруссии идет информационная война и что при цветных революциях боевики маскируются под мирное население, передает "Интерфакс".

Напомним, в Белоруссии с ночи 9 августа проходят почти повсеместно акции протеста против результатов президентских выборов, в которых победителем ЦИК объявил действующего главу государства Александра Лукашенко. В первые дни правоохранители очень жестко задерживали граждан, причем и иностранцев. Под "раздачу" попадали и журналисты. За три дня в Республике задержаны уже свыше 6 тыс человек.

