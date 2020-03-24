Глава МВД Арсен Аваков сконцентрировал в своих руках столько власти, сколько не снилось Владимиру Зеленскому

Причина того, почему Зеленский пока отказывается вводить чрезвычайное положение в стране, на самом деле, лежит на поверхности. Чрезвычайка ещё больше усилит Авакова, хотя куда уже, кажется, больше?! Накануне, давая Зеленскому «наставления» касательно монетарной политики и Нацбанка, Аваков вышел далеко за рамки своих полномочий, и едва ли он сделал это неосознанно или утратив чувство меры. Реальная власть в стране – у Авакова, а не у Зеленского. И боевики Авакова контролируют не только улицу.

Именно ведомство Авакова контролирует внешние границы Украины. Таким образом, если Зеленский введёт чрезвычайное положение, Аваков получит неслыханные полномочия – он сможет практически единолично решать, кому можно осуществлять экспортно-импортные операции, а кому нет. Сегодня так – таможня отдельно, а охрана границы – отдельно. Но в случае чрезвычайного положения таможня фактически утратит самостоятельность, а все вопросы по пересечению границы товарами и грузами будут решать пограничники, то есть – Аваков. Поскольку именно таможня традиционно наполняет украинский бюджет примерно на четверть, несложно оценить, насколько вырастет политический вес Авакова с введением чрезвычайного положения не только в его собственном ведомстве (что уже сделано), а во всей стране. Столицу Аваков уже контролирует – на улицах Киева его полицейские и боевики-националисты. Границу фактически тоже. А у Зеленского нет ни единой подведомственной силовой структуры, которая прикрывала бы ему тыл – даже СБУ, вверенная Зеленским давнему приятелю Баканову, таковой не является. Военные сохраняют нейтралитет.

Глава президентской администрации и спикер Верховной Рады категорически против введения чрезвычайного положения – и Ермак, и Разумков хорошо понимают, чем это чревато. Вот только действуют они так, что в итоге побеждают не они, а Аваков. К примеру, сейчас Ермак с Разумковым не могут решить, следует ли собирать Раду на экстренное заседание. Разумков против, Ермак настаивает. На заседании депутаты должны будут определиться, вводить ли чрезвычайное положение. Но попутно в повестке может оказаться вопрос о приватизации земли, который не желает «протаскивать» Разумков, но который крайне важен для Ермака. В результате – цугцванг, а победу в шахматной партии празднует Аваков, который даже не садился играть.

Впрочем, своё, ведомственное чрезвычайное положение Аваков уже объявил, чем, по сути, «запер» страну в полицейский «обезьянник». Дело за малым – скинуть слабака Зеленского и объявить себя диктатором. «Президентом внутренних дел».