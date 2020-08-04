Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задекларировал таунхаус в Испании. Декларация о доходах главы региона за 2019 год опубликована на сайте правительства Мурманской области.

Общая площадь недвижимости составляет 176 кв. м. Дом находится в совместной собственности с его супругой Евгенией. Кроме того, губернатор задекларировал две квартиры, гараж, машино-место, летнюю беседку и земельный участок под строительство дачи. В пользовании у Чибиса и его семьи находится одна квартира площадью 115,5 кв. м.

Общий доход Чибиса в ушедшем году составил боле 6,9 млн рублей, из которых 3,5 млн рублей получены в результате продажи автомобиля. Остальные деньги заявлены как доход по предыдущему месту работы. Также у губернатора задекларированы два легковых автомобиля (Mercedes-Benz и Toyota), снегоход Artic Cat и снегоболотоход Can-Am Outlander.

В конце мая на официальном сайте Мосгордумы были опубликованы сведения о доходах столичных парламентариев за 2019 год.

Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей). Также он задекларировал квартиру площадью почти 270 кв. м, машино-место, автомобиль Mercedes и коттедж площадью 277,7 кв. м во временном пользовании.

Тогда спикер столичного парламента сообщил, что рост его доходов связан с продажей ценных бумаг.