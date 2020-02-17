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Глава московской полиции Сергей Плахих увольняется по выслуге лет, ему ищут замену

17 февраля 2020, 19:09  •  64 • В России

Слухи о том, что начальник столичной полиции Сергей Плахих написал в начале года рапорт об отставке подтвердили в столичной полиции.

- ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальник полиции генерал - майор полиции Плахих Сергей Владимирович подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, - сообщили ГУ МВД России по городу Москве.

Замену генералу пока не нашли, а потому рапорт пока не подписан. На место начальника полиции традиционно пророчат руководителя управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы. На этой должности сейчас находится генерал-майор Игорь Зиновьев.

Известно, что 56-летний Плахих был назначен на должность начальника столичной полиции указом президента России в декабре 2017 года. Службу в полиции он начал в Киргизии более 35 лет назад (в 1985 году). В 2000-х годах почетный сотрудник МУРа руководил криминальной милицией подмосковного города Железнодорожный, затем в Восточном округе Москвы. В 2011-ом возглавил УВД по Восточному округу столицы, а в 2016 -2017 годы возглавлял калужскую полицию.

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