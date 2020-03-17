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Глава Мосгоризбиркома Горбунов покинул должность

17 марта 2020, 17:35  •  8 • Политика
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покидает пост по состоянию здоровья. Имя нового руководителя ведомства станет известно 18 марта.
66-летний Горбунов сообщил, что находится в больнице, но причину госпитализации не уточнил. Он также напомнил, что по возрасту уже является пенсионером. По словам главы Мосгоризбиркома, Центральная избирательная комиссия рассматривает кандидатуру на пост, которую предложил он, передает ТАСС.
Валентин Горбунов родился в 1953 году. Работал в ЦИК СССР с 1970-х годов, в Мосгоризбиркоме — с 1993 года. Возглавил комиссию в 1995 году.

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