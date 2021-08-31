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Глава миссии НАТО обнадёжил Украину: У альянса есть свой интерес

31 августа 2021, 01:20  •  40 • В мире
Представитель НАТО на Украине счёл, что конфликт на востоке страны не мешает вступлению в военный альянс.
В НАТО заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. Об этом заявил представитель миссии в Незалежной Александр Винников. По его словам, в военном блоге заинтересованы в том, чтобы "агрессия России" оставалась красной линией для НАТО.
При этом он обнадёжил украинцев в том, что Незалежная может когда-нибудь стать полноправным членом. Винников даже сослался на Варшавский договор НАТО. Там, в частности, нет нормы, которая препятствует вступлению в блок страны, на территории которой ведётся конфликт.
"Впрочем, в конце концов, союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса", - добавил он.
Представитель альянса также напомнил, что НАТО расширил своё присутствие в Чёрном море.
Так, заявил он "Европейской правде", корабли НАТО заходят в украинские порты, а военные принимают участие в международных военных учениях.
"Нынешний Sea Breeze - крупнейший в истории, в нём приняли участие более 30 стран. Всё это - чёткие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", - заметил он.

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