Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали &...
Главная / Политика

Глава Минюста заявил о развязанной против России юридической войне

03 декабря 2020, 14:05  •  108 • Политика
Министр юстиции России Константин Чуйченко считает, что России объявлена юридическая война. На эту тему он высказался в четверг, 3 декабря, в интервью телеканалу «Россия 24».
Отвечая на вопрос о защите прав за рубежом, Чуйченко отметил, что «обстановка очень непростая».
«Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — сказал глава ведомства.
Он уточнил, что наиболее крупным делом против РФ в международных судах стал иск бывших акционеров ЮКОСа.
В октябре сообщалось, что Верховный суд Нидерландов рассмотрит заявление России о приостановке исполнения решений Арбитража по делу ЮКОСа и определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года.
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги в середине мая. Тогда в Минюсте обратили внимание на тот факт, что инстанция не учла нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. Так, бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа получили контроль над активами путем доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за приватизацию.
Кроме того, в Минюсте указали на то, что Апелляционный суд Гааги не учел доказанного ухода компании от налогов и «практически полностью проигнорировал» факты использования ЮКОСом фирм-однодневок в регионах с льготным налогообложением.
18 февраля инстанция постановила, что Россия обязана выплатить более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Апелляционный суд Гааги удовлетворил требование экс-акционеров компании отменить решение Окружного суда Гааги и восстановил решение о выплате средств.
Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. 1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом.
Иностранных акционеров это не устроило, и они подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на $114 млрд. Иск был удовлетворен, однако его сумма была снижена до $50 млрд. Впоследствии Окружной суд Гааги признал, что суд, вынесший это решение, не имел на это необходимой компетенции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
03 декабря 2020, 07:40
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предательство Навального
03 декабря 2020, 00:20
Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим главой "Роснано"
03 декабря 2020, 09:30
Три страны объяснились за бойкотирование встречи России в Совбезе ООН
03 декабря 2020, 09:30
Денег нет, газа тоже: Украине предсказали неизбежный развал ГТС
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2020, 07:40
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться...
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предате...
03 декабря 2020, 00:20
Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим глав...
03 декабря 2020, 04:00
Могут ударить с двух сторон: Русская Арктика через 15 лет
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2020, 06:10
Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"
29 ноября 2020, 01:55
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-160 8 млрд долларов, уничтожила их за 5 млн гривен
27 ноября 2020, 09:35
Полное дно
01 декабря 2020, 03:25
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
27 ноября 2020, 16:55
Юристы Google сбежали с заседания суда в Москве после простейшего требования
28 ноября 2020, 00:15
"Гори оно всё огнём": "Бездействие" Путина расшифровали немецкие СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.