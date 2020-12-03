Глава Минюста заявил о развязанной против России юридической войне

Министр юстиции России Константин Чуйченко считает, что России объявлена юридическая война. На эту тему он высказался в четверг, 3 декабря, в интервью телеканалу «Россия 24».

Отвечая на вопрос о защите прав за рубежом, Чуйченко отметил, что «обстановка очень непростая».

«Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — сказал глава ведомства.

Он уточнил, что наиболее крупным делом против РФ в международных судах стал иск бывших акционеров ЮКОСа.

В октябре сообщалось, что Верховный суд Нидерландов рассмотрит заявление России о приостановке исполнения решений Арбитража по делу ЮКОСа и определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года.

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги в середине мая. Тогда в Минюсте обратили внимание на тот факт, что инстанция не учла нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. Так, бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа получили контроль над активами путем доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за приватизацию.

Кроме того, в Минюсте указали на то, что Апелляционный суд Гааги не учел доказанного ухода компании от налогов и «практически полностью проигнорировал» факты использования ЮКОСом фирм-однодневок в регионах с льготным налогообложением.

18 февраля инстанция постановила, что Россия обязана выплатить более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Апелляционный суд Гааги удовлетворил требование экс-акционеров компании отменить решение Окружного суда Гааги и восстановил решение о выплате средств.

Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. 1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом.

Иностранных акционеров это не устроило, и они подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на $114 млрд. Иск был удовлетворен, однако его сумма была снижена до $50 млрд. Впоследствии Окружной суд Гааги признал, что суд, вынесший это решение, не имел на это необходимой компетенции.