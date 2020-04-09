Глава Минюста Украины Денис Малюська освободит почти тысячу «неопасных для общества» бандеровцев

Официальный предлог для неожиданного демарша Минюста – как ни странно, коронавирус. Мол, из-за вызванной пандемией нагрузки на бюджет ведомствам предложили сократить статьи расходов, и Минюст, в ведении которого находится и пенитенциарная система, не придумал ничего лучше, чем разогнать часть отбывающих сроки преступников по домам. При этом глава Минюста усомнился, что освобождённые станут сидеть по домам в отсутствие у них сбережений, а это значит, что преступная статистика вырастет.

Поначалу выпустить из тюрем намеревались «экономических преступников» - нарушителей закона о частном предпринимательстве. Поскребли по сусекам – оказалось, таковых слишком мало. Тогда решили, что освободить можно осуждённых за мошенничество, но и таких набралось – раз-два, и обчёлся. А, тем временем, ветеранские организации подали в Минюст свои списки, в которых числились волонтёры, служившие в добровольческих батальонах на Донбассе. Таковых в списках значилось чуть более 900 человек. Все они были осуждены по разным статьям – кто-то за незаконное владение огнестрельным оружием, кто-то за нарушение общественного порядка со стрельбой, кто-то за продажу взрывчатки. Были и те, кого осудили за домашнее насилие и сопротивление полиции. Заодно в списках оказались и несколько убийц, но их, говорят, уже вычеркнули – по требованию Минюста. В итоге в списках амнистированных не оказалось ни одного «экономического преступника» или мошенника, зато туда вошли практически все, кого предложили освободить ветеранские организации.

Чем может закончиться такая амнистия, несложно предугадать – всплеском преступности. По статистике, на Украине ежедневно происходит порядка 10 преступлений с участием добровольцев-карателей, при этом за решётку попадает лишь каждый третий – остальных от ответственности освобождают судьи, не желающие обострять отношений с вооружёнными «побратимами» потенциальных осуждённых. Неоднократно «побратимы» прорывались в судебные залы заседаний, и чуть ли не силой уводили подсудимых. Даже в Киеве обуздать подобную круговую поруку невозможно, не то, что в провинции. Впрочем, глава Минюста Малюська настаивает, что освобождение из тюрем добровольцев с последующей передачей их на поруки «побратимам» не только сэкономит ведомственный бюджет, но и позволит «оздоровить атмосферу в обществе».