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Глава Минюста сообщил о смягчении санкций в новом КоАП
03 ноября 2020, 16:10 • 103 • Политика
Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в России будет менее карательным и в большей степени направленным на предотвращение противоправных действий. Об этом сообщил во вторник, 3 ноября, министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
«Мы предложили изменить направленность кодекса — сделать его из репрессивного или карательного прежде всего предотвращающим правонарушения. Мы поставили вопрос о том, что надо гуманизировать эту систему», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Чуйченко добавил, что в проекте нового КоАП число таких мер наказания, как предупреждение, возрастет на 102 состава — всего их будет 360. Помимо этого увеличат количество составов правонарушений, по которым можно выплатить штраф с 50-процентной скидкой, пишет «Газета.ру».
Также, как отметил Чуйченко, подлежат изменению все санкции с минимальным размером штрафа, который составлял 100–300 рублей, — теперь он оставляет 500 рублей.
«В то же время по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов», — подчеркнул министр.
Минюст предложил ввести новый КоАП в январе, предполагалось включение множества новых составов нарушений и норм.
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