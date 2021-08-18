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Глава Минвостока сообщил о росте турпотока на Дальний Восток
18 августа 2021, 02:25 • 77 • Политика
Введение программы туристических кешбэков увеличило число путешественников на Дальний Восток примерно на 30%, сообщил в интервью «Известиям» заявил глава ведомства Алексей Чекунков.
«Ростуризм оценивает дополнительный турпоток от кешбэков в 30% в среднем по стране. Примерно такие цифры справедливы и для Дальнего Востока», — сообщил министр.
В прошлом году туристический рынок серьезно просел, отметил Алексей Чекунков. С учетом ограничительных мер первой половины 2020-го Дальний Восток потерял 37% турпотока.
«Согласно Росстату, если в 2019 году приехали 3,7 млн туристов, то в 2020-м у нас было 2,4 млн. Что очень важно, среди этих путешественников всё чаще стали попадаться бизнесмены, которые летят на Дальний Восток, чтобы реализовать там свой турпроект», — добавил глава Минвостокразвития.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Нигде больше в мире 8 часов лететь за $100 невозможно»
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