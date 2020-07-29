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Глава Минприроды возглавит совет директоров Росгеологии

29 июля 2020, 09:05  •  17 • Политика
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин 28 июля в ходе поездки в Тверскую область сообщил журналистам, что в ближайшее время возглавит совет директоров Росгеологии.
«Посетили сегодня несколько заводов, для меня важно было посетить завод, который состоит в структуре Росгеологии, потому что я скоро совсем возглавлю совет директоров Росгеологии», — передает его слова ТАСС.
В данный момент эту должность занимает депутат Госдумы, бывший заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев.
Ранее, в декабре 2019 года стало известно, что Росгеология наряду с «Дом.РФ», «Почтой России», «Зарубежнефтью», аэропортом Шереметьево может войти в новый план приватизации на 2020–2022 годы.

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