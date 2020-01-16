Глава Минобрнауки прокомментировал новость о роспуске правительства

И.о министра науки и высшего образования России Михаил Котюков рассказал о своей реакции на сообщение о роспуске правительства. Об этом его спросили журналисты в кулуарах Гайдаровского форума в четверг, 16 января.

«Отчасти да, но тем не менее президент поручил исполнять обязанности до всех решений», — сказал Котюков отвечая на вопрос, стала ли отставка правительства для него неожиданностью.

Он добавил, что прибыл на Гайдаровский форум, проходящий в РАНХиГС, потому что работа для него продолжается.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Согласно документу, временно исполнять обязанности главы кабмина будет Дмитрий Медведев. Также Путин поручил членам правительства исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.

Ранее в тот же день Путин предложил на пост премьера главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. «Единая Россия» уже поддержала его кандидатуру.

16 января нижняя палата парламента должна будет одобрить или отклонить его кандидатуру на пост премьер-министра России.