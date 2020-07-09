Глава Минобороны заявил о попытке начать гражданскую войну: "Нельзя объяснить иначе..."

Министр обороны Сербии Александр Вулин считает, что беспорядки в стране после введения карантинных мер в дни пандемии коронавируса - это попытка захватить власть и спровоцировать гражданскую войну.

Слова Вулина цитирует пресс-служба министерства. Он говорится, что на улицах ужасное насилие. И происходящее можно объяснить только спланированной атакой на власть.

"Это нельзя описать и объяснить иначе, - добавил министр. - Нет никаких причин поджигать парламент, поджигать мэрию в Нови-Саде, нападать на полицию, избивать людей на улицах".

Министр полагает, что политическая ситуация в Сербии и в целом стабильность находятся под угрозой. Он настаивает, что протесты не были случайностью. Людей кто-то организовал и манипулировал ими. При этом свержение правительства планировалось именно насильственным путём. Министр отмечает, что лично заинтересован в установлении порядка в стране. И каждый, кто поднял руку на полицейского, теперь должен быть наказан, добавляет спикер.