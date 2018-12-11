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Глава Минобороны Венесуэлы лично встретил экипажи ракетоносцев Ту-160
11 декабря 2018, 00:54 • 103 • В мире
В Сети появилось видео приземления ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле. На земле российских летчиков встретили министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес, а также представители посольства РФ в Боливарианской Республике Венесуэла.
Телеканал "Звезда" опубликовал видео приземления двух российских ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле. Как сообщалось ранее, два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили перелет в Венесуэлу.
Уже на земле в международном аэропорту Майкетия экипажи российских бомбардировщиков встречали дипломаты и министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес.
Как ранее заявили в Минобороны РФ, на отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Экипажи прибывших в Венесуэлу самолетов пролетели над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.
Сам полет проходил по всем нормам Международных правил использования воздушного пространства.
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