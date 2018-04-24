|
Глава Минобороны Украины заявил о повышении зарплат военным лётчикам
24 апреля 2018, 22:24 • 58 • Украина
Глава Минобороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих лётного состава вооружённых сил Украины. Об этом он написал в своём Facebook.
Reuters
Он отметил, что установил 100% надбавку за выполнение особо важных заданий.
«Так, денежное довольствие командира бригады было 17 тыс. гривен ($651), а теперь составит 28 тыс. гривен ($1072), командира эскадрильи — было 13 тыс. гривен ($497), а составит — 21 тыс. гривен ($804), лётчиков — было 12 тыс. грн ($459), а составит — 17 тыс. гривен ($651)», — написал Полторак.
По его словам, увеличение денежного довольствия на Украине состоится в мае 2018 года.
Ранее Полторак заявил, что в вооружённых силах страны, по данным за 2017 год, служили по меньшей мере 255 тыс. человек.
Подпишитесь на нас
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
19 апреля 2018, 15:54
|
18 апреля 2018, 13:39
|
22 апреля 2018, 10:24
|
21 апреля 2018, 10:09
|
19 апреля 2018, 12:39
|
21 апреля 2018, 21:40
|
18 апреля 2018, 10:09