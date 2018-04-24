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Глава Минобороны Украины заявил о повышении зарплат военным лётчикам

24 апреля 2018, 22:24  •  58 • Украина
Глава Минобороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих лётного состава вооружённых сил Украины. Об этом он написал в своём Facebook.
 
Reuters
 

Он отметил, что установил 100% надбавку за выполнение особо важных заданий. 

«Так, денежное довольствие командира бригады было 17 тыс. гривен ($651), а теперь составит 28 тыс. гривен ($1072), командира эскадрильи — было 13 тыс. гривен ($497), а составит — 21 тыс. гривен ($804), лётчиков — было 12 тыс. грн ($459), а составит — 17 тыс. гривен ($651)», — написал Полторак.

По его словам, увеличение денежного довольствия на Украине состоится в мае 2018 года.

Ранее Полторак заявил, что в вооружённых силах страны, по данным за 2017 год, служили по меньшей мере 255 тыс. человек.

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