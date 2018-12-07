Глава Минобороны Украины заявил о планах ВМС страны пользоваться Керченским проливом

Министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала «Прямой» рассказал о планах Военно-морских сил страны продолжать пользоваться Керченским проливом.

«Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей», — отметил он.

По словам министра, украинские военнослужащие продолжат совершать переходы тогда, «когда будут к этому готовы».

25 ноября сообщалось, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

Депутат Государственной думы Павел Шперов в беседе с ФАН оценил планы украинского президента Петра Порошенко обратиться в Международный суд ООН в связи с данным инцидентом.