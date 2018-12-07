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Глава Минобороны Украины заявил о планах ВМС страны пользоваться Керченским проливом
07 декабря 2018, 12:09 • 103 • Украина
Министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала «Прямой» рассказал о планах Военно-морских сил страны продолжать пользоваться Керченским проливом.
РИА Новости © Алексей Мальгавко
«Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей», — отметил он.
По словам министра, украинские военнослужащие продолжат совершать переходы тогда, «когда будут к этому готовы».
25 ноября сообщалось, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Депутат Государственной думы Павел Шперов в беседе с ФАН оценил планы украинского президента Петра Порошенко обратиться в Международный суд ООН в связи с данным инцидентом.
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