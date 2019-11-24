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Глава Минобороны Украины заявил о «ежедневных кибератаках» России
24 ноября 2019, 22:09 • 30 • Украина
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк на международном форуме по безопасности в Канаде заявил, что Украина «ежедневно» сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых якобы исходит от России.
Reuters
«Если мы говорим об информационных технологиях, влияющих на данные и безопасность важных инфраструктурных объектов, мы сталкиваемся с многочисленными кибератаками ежедневно», — отметил он в ходе выступления, фрагмент которого опубликован пресс-службой ведомства.
При этом источником данных атак Загороднюк назвал Россию.
«Как правило, от России», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.
По его словам, «иногда это можно вычислить».
Глава украинского Минобороны подчеркнул, что страна стала «полем битвы» в киберпространстве.
«Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее», — заключил Загороднюк.
В конце апреля глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о зафиксированных кибератаках во время второго тура президентских выборов в стране.
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