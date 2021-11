Глава минобороны Украины рассказал про Путина-шахматиста

Министр обороны Украины заявил, что Путин проверяет западные страны, наращивая силы вдоль российско-украинской границы. Он призвал США и страны Евросоюза привлечь Москву к ответственности за любую очередную агрессию.Президент России Владимир Путин «играет в шахматы» с западными странами, перемещая военную технику и вооруженные силы вдоль российско-украинской границы. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Washington Post.Резников совершил визит в Вашингтон, в ходе которого встретился с главой минобороны США Ллойдом Остином и попросил о дополнительной военной помощи для Киева. По его словам, он и его американский коллега пришли к одинаковым выводам о ситуации на российско-украинской границе.«Он [Владимир Путин] проверяет единство Европейского союза, он проверяет единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу, страны Балтии», — подчеркнул украинский министр.Остин, в свою очередь, добавил, что Вашингтону неясен смысл последних действий России у границ с Украиной, и призвал Москву быть прозрачной в отношении своей военной деятельности вблизи границ.В октябре издания The Wall Street Journal и Politico писали, что Россия наращивает число военных на границе с Украиной. Позднее Bloomberg передал, что в США опасаются возможного вторжения России на Украину на фоне сообщений о наращивании войск у границы.В Кремле сообщения о готовящемся вторжении назвали пустым нагнетанием и отметили, что Москве приходится «быть начеку» в связи с активностью западных сил, в том числе разведдеятельностью самолетов НАТО.Позднее газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что разведка США предупредила европейских союзников, что «осталось мало времени» для того, чтобы помешать России начать военные действия на Украине. На этом фоне Вашингтон подталкивает европейские страны к разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы, добавило издание.В сенате США предложили поправку к оборонному бюджету о санкциях в случае российского вторжения на Украину. При реализации этого сценария ограничения предлагается распространить в том числе на «Северный поток — 2», госкомпании, банки и госдолг.Российские власти неоднократно заявляли, что Россия никому не угрожает и не представляет ни для кого опасности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что передвижение войск по территории страны является исключительно ее внутренним делом.В 2016 году на церемонии открытия Центрального дома шахматиста в Москве Песков рассказал, что Владимир Путин вместо обычных шахмат играет в «геополитические шахматы».