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Глава Минобороны Украины прокомментировал нормандский саммит
10 декабря 2019, 18:24 • 93 • Украина
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал встречу лидеров стран «нормандской четвёрки».
© Министерство обороны Украины
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пост министра, который он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Никаких уступок территориями, интересами людей, целостностью страны. Позиция заявлена, приоритеты обозначены, намерения определены», — написал он.
Он также добавил, что вероятность срыва договорённостей по Донбассу возможна на любом этапе.
Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» сдвинула с мёртвой точки процесс по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
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