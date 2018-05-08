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Глава Минобороны Украины назвал число погибших военных с начала конфликта в Донбассе

08 мая 2018, 12:54  •  94 • Украина

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала силовой операции в Донбассе превысили 3,3 тыс. человек.

Об этом сообщил в интервью украинскому изданию "Обозреватель" министр обороны Украины Степан Полторак.

"ВСУ потеряли 3 тыс. 332 человека, из них боевые потери - это 2 тыс. 394 лица, и 938 - небоевые потери", - сказал он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже около 10 тыс. человек. Свыше 20 тыс. получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.

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