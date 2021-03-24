Глава Минобороны Румынии случайно обнародовал секретную информацию

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com

Удаленный снимок быстро распространился в Сети

Николае Чукэ случайно "слил" в Интернет снимки, на которых запечатлена информация, позволяющая получить доступ к колл-центру Минобороны Румынии.

Снимки появились на официальной странице министра обороны в "Фейсбуке", однако в скором времени Чукэ заметил свою ошибку, поэтому удалил фотографии, которые были сделаны в Академии наземных сил в Сибиу.

Но все, что попадает в Сеть, навсегда в ней остается. Интернет-пользователи успели распространить кадры, поэтому на некоторое время секретная информация, в частности, данные доступа к счетам, пароли от видеоконференциий, номера телефонов, находились в свободном доступе, сообщает румынский телеканал Digi 24.

Узнав об инциденте, пресс-служба министерства тут же связалась с людьми, которые занимаются социальными сетями Чукэ, попросив немедленно удалить снимки с секретной информацией, пишет РИА "Новости".

За это время никто не попытался получить доступ к данным румынского ведомства, однако пароли все равно незамедлительно поменяли.

Сам Чукэ пока никак не комментировал свой конфуз.

Напомним, что ранее публично оконфузилась пресс-секретарь Белого дома. В ходе пресс-конференции Джен Псаки не смогла выговорить название Минздрава США. Политик несколько раз запнулась, а потом решила просто назвать аббревиатуру ведомства. Инцидент попал на видео.