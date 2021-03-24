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Глава Минобороны Румынии случайно обнародовал секретную информацию
24 марта 2021, 19:15 • 234 • Политика
Удаленный снимок быстро распространился в Сети
Николае Чукэ случайно "слил" в Интернет снимки, на которых запечатлена информация, позволяющая получить доступ к колл-центру Минобороны Румынии.
Снимки появились на официальной странице министра обороны в "Фейсбуке", однако в скором времени Чукэ заметил свою ошибку, поэтому удалил фотографии, которые были сделаны в Академии наземных сил в Сибиу.
Но все, что попадает в Сеть, навсегда в ней остается. Интернет-пользователи успели распространить кадры, поэтому на некоторое время секретная информация, в частности, данные доступа к счетам, пароли от видеоконференциий, номера телефонов, находились в свободном доступе, сообщает румынский телеканал Digi 24.
Узнав об инциденте, пресс-служба министерства тут же связалась с людьми, которые занимаются социальными сетями Чукэ, попросив немедленно удалить снимки с секретной информацией, пишет РИА "Новости".
За это время никто не попытался получить доступ к данным румынского ведомства, однако пароли все равно незамедлительно поменяли.
Сам Чукэ пока никак не комментировал свой конфуз.
Напомним, что ранее публично оконфузилась пресс-секретарь Белого дома. В ходе пресс-конференции Джен Псаки не смогла выговорить название Минздрава США. Политик несколько раз запнулась, а потом решила просто назвать аббревиатуру ведомства. Инцидент попал на видео.
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