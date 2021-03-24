Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцам...
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
Главная / Политика

Глава Минобороны Румынии случайно обнародовал секретную информацию

24 марта 2021, 19:15  •  234 • Политика
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Удаленный снимок быстро распространился в Сети
Николае Чукэ случайно "слил" в Интернет снимки, на которых запечатлена информация, позволяющая получить доступ к колл-центру Минобороны Румынии.
Снимки появились на официальной странице министра обороны в "Фейсбуке", однако в скором времени Чукэ заметил свою ошибку, поэтому удалил фотографии, которые были сделаны в Академии наземных сил в Сибиу.
Но все, что попадает в Сеть, навсегда в ней остается. Интернет-пользователи успели распространить кадры, поэтому на некоторое время секретная информация, в частности, данные доступа к счетам, пароли от видеоконференциий, номера телефонов, находились в свободном доступе, сообщает румынский телеканал Digi 24.
Узнав об инциденте, пресс-служба министерства тут же связалась с людьми, которые занимаются социальными сетями Чукэ, попросив немедленно удалить снимки с секретной информацией, пишет РИА "Новости".
За это время никто не попытался получить доступ к данным румынского ведомства, однако пароли все равно незамедлительно поменяли.
Сам Чукэ пока никак не комментировал свой конфуз.
Напомним, что ранее публично оконфузилась пресс-секретарь Белого дома. В ходе пресс-конференции Джен Псаки не смогла выговорить название Минздрава США. Политик несколько раз запнулась, а потом решила просто назвать аббревиатуру ведомства. Инцидент попал на видео.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



234
Источник
Похожие новости
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
24 марта 2021, 03:40
Британии не терпится начать войну с Россией: Лондон требует от НАТО "наказать" Москву
24 марта 2021, 16:30
Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
24 марта 2021, 12:50
После дерзкого заявления о России Макрона "изгнали" из Елисейского дворца: "А не покинуть ли ему"
24 марта 2021, 11:00
Закончился срок: Зеленского неожиданно лишили президентского поста
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
20 марта 2021, 23:35
Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
21 марта 2021, 16:05
"Зальёт кровью полпланеты": Сатановский сделал предупреждение мечтающей о "свержении" Путина Америке
18 марта 2021, 12:55
Сбрасывает бомбу каждые 12 минут. Прокомментируете? Байдена спросили в лоб после хамства о Путине
18 марта 2021, 04:40
Слова Байдена заставят влезть на столб: Кому и зачем, рассказал политолог
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю" задали прямой вопрос
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.