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Глава Минобороны России Шойгу предложил Парижу первый шаг к деэскалации
12 ноября 2021, 18:00 • 164 • Политика
Шойгу предложил Парижу определить шаги по деэскалации в Европе и недопущению военных инцидентов. Глава Минобороны заявил о необходимости, прежде всего, проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности.
В Париже завершилась встреча глав МИД и Минобороны России и Франции. В ходе переговоров министр обороны России Сергей Шойгу предложил французскому коллеге проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности и определить шаги по деэскалации обстановки в Европе.
Предложение прозвучало в ходе пленарного заседания русско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Встреча проходила в формате "2+2", в ней принимали участие главы оборонных и внешнеполитических ведомств.
- выступил с предложением глава Минобороны России.
Он подчеркнул, что надеется на откровенный диалог со своими иностранными коллегами. По мнению главы русского оборонного ведомства, это даст возможность выработать нужные решения и поставить перед специалистами правильные задачи.
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