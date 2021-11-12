Глава Минобороны России Шойгу предложил Парижу первый шаг к деэскалации

Шойгу предложил Парижу определить шаги по деэскалации в Европе и недопущению военных инцидентов. Глава Минобороны заявил о необходимости, прежде всего, проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности.

В Париже завершилась встреча глав МИД и Минобороны России и Франции. В ходе переговоров министр обороны России Сергей Шойгу предложил французскому коллеге проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности и определить шаги по деэскалации обстановки в Европе.

Предложение прозвучало в ходе пленарного заседания русско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Встреча проходила в формате "2+2", в ней принимали участие главы оборонных и внешнеполитических ведомств.

Важно совместно проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности, чтобы в дальнейшем определить шаги по деэскалации обстановки в Европе и недопущению инцидентов в ходе военной деятельности,

- выступил с предложением глава Минобороны России.

Он подчеркнул, что надеется на откровенный диалог со своими иностранными коллегами. По мнению главы русского оборонного ведомства, это даст возможность выработать нужные решения и поставить перед специалистами правильные задачи.