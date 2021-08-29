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Глава Минобороны России назвал вакханалией ситуацию на Украине
29 августа 2021, 20:55 • 118 • Политика
Глава Минобороны Сергей Шойгу оценил состояние отношений между Украиной и Россией.
Глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью для YouTube канала "Соловьёв Live" дал оценку отношениям России и Украины.
- заявил Шойгу.
По его словам, "то, что мы сегодня имеем, мы верим и надеемся, что эта ситуация когда-то поменяется, и там найдётся человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную - ни исторически, ни фактологически - ничем абсолютно".
Ранее Сергею Шойгу задали вопрос о повестке СБУ с требованием прибыть на Украину для осуществления местными правоохранителями следственных мероприятий.
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