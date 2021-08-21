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Глава Минобороны Польши обвинил Кремль в "грязной игре" на чужой границе

21 августа 2021, 17:40  •  40 • Политика
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что проблема на польско-белорусской границе - это якобы "грязная игра Лукашенко и Кремля".
Глава польского военного ведомства явно перестал держать себя в руках, раз позволил себе оскорбительные выпады в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и Кремля. У себя на странице в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал фото переброшенной через колючую проволоку на польско-белорусской границе лестницы, явно сбитой из обычных веток деревьев.
В твите, к которому министр приложил три фотографии с границы, он обвинил Лукашенко и Кремль в якобы "грязной игре".
"Проблема на польско-белорусской границе - это грязная игра Лукашенко и Кремля, - высказался польский министр. - Повреждение забора также является следствием деятельности белорусских спецслужб".
И если возмущение и претензии Блащака в адрес Минска ещё понятны, то каким боком здесь затесался Кремль, - большой вопрос, если учесть, что речь идёт о чужой для России границе - Белоруссии и Польши.
Но на голословных обвинениях польский министр обороны не остановился, а позволил себе оскорбительно высказаться в адрес оппозиционных депутатов, призвав их "не быть полезными идиотами" и "опомниться".

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