Глава Минобороны Польши обвинил Кремль в "грязной игре" на чужой границе

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что проблема на польско-белорусской границе - это якобы "грязная игра Лукашенко и Кремля".

Глава польского военного ведомства явно перестал держать себя в руках, раз позволил себе оскорбительные выпады в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и Кремля. У себя на странице в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал фото переброшенной через колючую проволоку на польско-белорусской границе лестницы, явно сбитой из обычных веток деревьев.

В твите, к которому министр приложил три фотографии с границы, он обвинил Лукашенко и Кремль в якобы "грязной игре".

"Проблема на польско-белорусской границе - это грязная игра Лукашенко и Кремля, - высказался польский министр. - Повреждение забора также является следствием деятельности белорусских спецслужб".

И если возмущение и претензии Блащака в адрес Минска ещё понятны, то каким боком здесь затесался Кремль, - большой вопрос, если учесть, что речь идёт о чужой для России границе - Белоруссии и Польши.

Но на голословных обвинениях польский министр обороны не остановился, а позволил себе оскорбительно высказаться в адрес оппозиционных депутатов, призвав их "не быть полезными идиотами" и "опомниться".