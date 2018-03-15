Глава Минобороны Германии: Расследованием отравления Скрипаля должны заняться Россия и ООН

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Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь Россию к расследованию инцидента в Солсбери.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призывает привлечь к расследованию отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля Россию и ООН. Соответствующее заявление было сделано во время интервью немецкому каналу ZDF.

Глава Минобороны ФРГ зразу отметила, что отравление человека в Европе при помощи химического оружия - это очень серьезный инцидент, который требует тщательнейшего расследования. Чтобы избежать политизации этого вопроса, немецкий министр предложила привлечь ООН к расследованию этого инцидента. Также она считает, что Россия тоже должна внести свою лепту в раскрытие данного преступления.

"Этим должна заняться Организация Объединенных Наций. И Россия, как и все остальные, должна внести свой вклад в расследование. И Россия может это сделать", - сказала глава Минобороны Германии в эфире телеканала ZDF.

Напомним, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и обменянный на российскую разведчицу Анну Чапман, был отравлен нервно-паралитическим газом в британском городе Солсбери. Расследование инцидента толком даже не началось, однако Великобритания уже заочно объявила виновной Россию.