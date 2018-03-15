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Глава Минобороны Германии: Расследованием отравления Скрипаля должны заняться Россия и ООН
15 марта 2018, 23:39 • 91 • Политика
Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь Россию к расследованию инцидента в Солсбери.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призывает привлечь к расследованию отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля Россию и ООН. Соответствующее заявление было сделано во время интервью немецкому каналу ZDF.
Глава Минобороны ФРГ зразу отметила, что отравление человека в Европе при помощи химического оружия - это очень серьезный инцидент, который требует тщательнейшего расследования. Чтобы избежать политизации этого вопроса, немецкий министр предложила привлечь ООН к расследованию этого инцидента. Также она считает, что Россия тоже должна внести свою лепту в раскрытие данного преступления.
Напомним, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и обменянный на российскую разведчицу Анну Чапман, был отравлен нервно-паралитическим газом в британском городе Солсбери. Расследование инцидента толком даже не началось, однако Великобритания уже заочно объявила виновной Россию.
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