Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен может возглавить НАТО

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Высокопоставленные представители альянса говорят о "блестящей репутации" немецкого министра, пишет Die Welt.

В альянсе НАТО обсуждается смена Йенса Столтенберга на министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен на посту генсека. Об этом в субботу сообщила Die Welt, по информации источников в НАТО.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, министр обороны ФРГ фон дер Ляйен пользуется в альянсе блестящей репутацией. Она имеет "стратегическое чутье" и хорошо разбирается в своем деле, сказал он.

"Все министры слушают ее, когда она говорит", - подчеркнул собеседник издания. Кроме того, к отличительным чертам немецкого министра относится ее забота о небольших странах в альянсе, считают в НАТО.