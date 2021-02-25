Глава Минобороны Эстонии: НАТО нас спасёт

Эстонцев уже запугивают будущими военными учениями в Белоруссии

Страны Балтии взялись подводить предварительные итоги прошлогоднего кризиса на территории соседней Белоруссии, и итоги оказались неутешительными. Литва и Латвия жалуются на потерю белорусских грузоперевозок, а Эстония пугает себя и соседей тем, что «Беларусь превращается в военный округ Российской Федерации».

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, выступая в эфире программы Välisilm, заявил, что многое изменилось с тех пор, как портфель главы Минобороны в последний раз был в руках представителя Партии реформ, ведь это было 15 лет назад. По его мнению, с тех пор ситуация сильно изменилась – если 15 лет назад все были уверены, что войны не будет, то сегодня войну все ждут, уверен министр.

Главная же угроза для Эстонии уже определена Департаментом внешней разведки – это противостояние России и НАТО. Особенно опасными кажутся министру грядущие белорусско-российские военные учения на территории Белоруссии.

«Москва в 2020 году имела все возможности, чтобы ввести войска в Беларусь, а оттуда один марш-бросок до Риги, Вильнюса или Киева»,

– пугает сам себя Калле Лаанет тем, что могло бы быть в прошлом, но, по совершенно непонятным для министра причинам, не случилось. Однако может случиться в будущем, уверен он.

«К запланированным на этот год учениям нужно отнестись очень серьёзно. Они начнутся уже летом, и западный военный округ получит полномочия. Если посмотреть на готовность в западном военном округе выполнять приказы Кремля, то она существенно выше, чем, например, в южном округе. Для нас это свидетельствует о высоком риске»,

– не сомневается министр обороны в интервью телерадиокомпании ERR.

К счастью, отмечает Лаанет, после смены администрации Белого дома, оборона Североатлантического альянса «получила новый импульс».

«В администрации президента Байдена заявили, что рассматривают регион Балтийского моря как единый и ожидают более тесного сотрудничества со стороны стран Балтии. Если они продемонстрируют такое сотрудничество, то Соединённые Штаты будут готовы внести свой вклад и поддержать нас»,

– сообщил Лаанет.

Он рассказал, что на прошлой неделе встречался (виртуально) с министрами обороны стран НАТО, после встречи Лаанет сделал вывод – альянс «рассматривает безопасность всех государств-союзников едино», что порадовало министра и вселило в него надежду – НАТО спасёт Эстонию, даже если никто не будет нападать.