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Глава Минобороны Чехии обиделась на Венгрию из-за "украинской крови"

27 марта 2022, 12:00  •  281 • Политика
Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова обиделась на Венгрию из-за "украинской крови".
Министр обороны Чехии Яна Чернохова приняла решение отменить свою поездку в Венгрию. Поводом стали заявления венгерских политиков, которые отказываются поддерживать попытки Европы оказать давление на России.
30-31 марта в Будапеште должна пройти встреча Вышеградской четвёрки (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия). Чернохова считает, что венгров волнует больше дешёвая русская нефть, чем "украинская кровь".
Министр также считает, что её коллеги сами должны решать, стоит ли им ехать на заседание в Будапешт, передаёт РИА Новости. Отметим, что после начала спецоперации на Украине Прага заняла крайне жёсткую позицию по отношению к Москве.
Как ранее заявил телеканалу "360" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, в ближайшее время страны Европы не смогут отказаться от поставок энергоносителей из России. При этом проблемы США и ЕС связаны с кризисом и непродуманными действиями властей.
В такой ситуации попытки американского лидера Джо Байдена уговорить европейцев отказаться от русских ресурсов потерпят крах.
"Это будет означать чисто физическое прекращение деятельности европейской экономики как таковой", - указал Фролов.

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