Глава Минобороны Чехии обиделась на Венгрию из-за "украинской крови"

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова обиделась на Венгрию из-за "украинской крови".

Министр обороны Чехии Яна Чернохова приняла решение отменить свою поездку в Венгрию. Поводом стали заявления венгерских политиков, которые отказываются поддерживать попытки Европы оказать давление на России.

30-31 марта в Будапеште должна пройти встреча Вышеградской четвёрки (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия). Чернохова считает, что венгров волнует больше дешёвая русская нефть, чем "украинская кровь".

Министр также считает, что её коллеги сами должны решать, стоит ли им ехать на заседание в Будапешт, передаёт РИА Новости. Отметим, что после начала спецоперации на Украине Прага заняла крайне жёсткую позицию по отношению к Москве.

Как ранее заявил телеканалу "360" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, в ближайшее время страны Европы не смогут отказаться от поставок энергоносителей из России. При этом проблемы США и ЕС связаны с кризисом и непродуманными действиями властей.

В такой ситуации попытки американского лидера Джо Байдена уговорить европейцев отказаться от русских ресурсов потерпят крах.

"Это будет означать чисто физическое прекращение деятельности европейской экономики как таковой", - указал Фролов.