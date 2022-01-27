Глава минобороны Британии Уоллес приедет на переговоры в Москву: удобное время нашлось очень быстро

Глава министерства Великобритании Бен Уоллес очень быстро нашел время для визита в Россию. С момента приглашения не прошло и недели.

Переговоры по линии министерства обороны между Москвой и Лондоном пройдут на территории России, а не «туманного Альбиона», как ранее хотели в Великобритании. Глава ведомства Бен Уоллес 18 января пригласил Сергея Шойгу посетить Англию и провести переговоры по ряду вопросов, касающихся Украины.

Приглашение было направлено официально, ответ получен 21 января. Министр обороны России сделал встречное предложение и пригласил коллегу посетить Москву в «любое удобное время». Оно у английской стороны нашлось неожиданно быстро и менее через неделю от Бена Уоллеса было получено согласие на визит.

Последний раз встреча в формате переговоров между министрами обороны проходила в 2013 году, на полях саммита глав МИД в Лондоне.

Англия, как и США, и страны НАТО в последнее время усиленно муссирует информацию об "агрессии России по отношению к Украине". Написаны и озвучены десятки сценариев гипотетического нападения, планов отражения и мобилизации. При этом в информационном шуме, создаваемом западными СМИ по поводу "вторжения" обвиняют Россию. Якобы, таким образом она "маскирует свои хитрые планы", о чем министерство обороны Великобритании неоднократно писало в своем официальном аккаунте в Twitter.