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Глава Минфина Украины прокомментировал свою возможную отставку
06 июня 2018, 20:39 • 74 • Украина
Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что не менял свой рабочий график и ждёт решения Верховной рады по вопросу своей возможной отставки.
© РИА Новости
«Завтра в Верховной раде вы всё услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Данилюк добавил, что в случае его увольнения исполняющим обязанности министра станет его первый заместитель Оксана Маркарова.
Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Минфина Украины.
Эксперт Института стран СНГ Артём Журко в беседе с ФАН оценил действия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который предложил Верховной раде уволить Данилюка.
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