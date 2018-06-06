Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Заключить брак в «красивые» даты будет проще
Суд Киева 11 июня рассмотрит апелляцию подозреваемого в организации "убийства" Б...
МИД: РФ не оставит без ответа принятие Эстонией "списка Магнитского"
Разбазариватель казенных мостов
Главная / Украина

Глава Минфина Украины прокомментировал свою возможную отставку

06 июня 2018, 20:39  •  74 • Украина
Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что не менял свой рабочий график и ждёт решения Верховной рады по вопросу своей возможной отставки.
 
© РИА Новости
 

«Завтра в Верховной раде вы всё услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Данилюк добавил, что в случае его увольнения исполняющим обязанности министра станет его первый заместитель Оксана Маркарова.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Минфина Украины.

Эксперт Института стран СНГ Артём Журко в беседе с ФАН оценил действия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который предложил Верховной раде уволить Данилюка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

74
Источник
Похожие новости
06 июня 2018, 14:09
Швейцария планирует усовершенствовать психиатрическую помощь на Украине
06 июня 2018, 10:54
Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича
06 июня 2018, 20:39
В Раде заявили о передаче России письма о возможном обмене арестованными

06 июня 2018, 20:39
Глава Минфина Украины прокомментировал свою возможную отставку
06 июня 2018, 20:39
В МИД назвали «важным сигналом» Киеву принятие заявления СБ ООН по Украине
06 июня 2018, 10:54
МИД России подтвердил проведение встречи в нормандском формате 11 июня
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 июня 2018, 18:54
Летчик, пропавший без вести 30 лет назад в Афганистане, нашелся и хочет вернуться на Родину
01 июня 2018, 18:54
«Мама, меня поцеловал самый главный президент»: Путин пообщался с юными пациентами Морозовской больницы
03 июня 2018, 08:24
Итоги недели. Весь мир — театр, а Украина — цирк
02 июня 2018, 06:24
ВСУ: войско сумасшедших уголовников
02 июня 2018, 22:39
Сирийская армия готовится к наступлению на Израиль
01 июня 2018, 22:09
«Мама ждет отца всю жизнь»: дочь пропавшего 30 лет назад в Афганистане советского летчика рассказала о своей семье
02 июня 2018, 19:09
«Попытка что-то изобразить»: почему Порошенко заявил о намерении построить мост через Дунай
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.