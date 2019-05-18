Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
С Аленой на Ибице под алкоголь: Spiegel загнал в "русскую ловушку" виц...
Террористы и оппозиция: как США планируют развалить Россию
"Диверсанты лезут. Мира нет, и не предвидится": Воевавший за Славянск ...
Зеленский стал в Сети "жертвой" собственного троллинга Порошенко: &quo...
Главная / В мире

Глава Минфина США "засекретил" доходы Трампа. Дважды

18 мая 2019, 13:24  •  22 • В мире
Министр финансов США Стивен Мнучин уже второй раз подряд "засекретил" перед Конгрессом США доходы американского президента Дональда Трампа и отказался предоставлять сведения из его налоговой декларации.
Уже второй раз подряд глава американского Минфина Стивен Мнучин жёстко отказывает конгрессменам в их просьбе раскрыть доходы президента США Дональда Трампа. Вот и теперь он "засекретил" эту информацию.
По его мнению, цели, для которых американские конгрессмены и требуют раскрытия доходов главы Белого дома, законодательными не являются.
В ответе председателю Комитета по налогам Палаты представителей Конгресса демократу Ричарду Нилу на его запрос о раскрытии информации из налоговой декларации Трампа Мнучин прямо указал, что ведомство "не может предоставить запрошенные данные".
Причём в Конгрессе настаивали на том, чтобы Минфин дал сведения сразу за шесть последних лет, то есть не только за время президентства Трампа, но и за более ранний срок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
17 мая 2019, 14:24
Точки соприкосновения: Помпео назвал сферы сотрудничества России и США
17 мая 2019, 14:39
Дайджест СМИ: Помпео «спасает русских», США запутались с Ираном, информатор Wikileaks вновь арестован
18 мая 2019, 13:24
Глава Минфина США "засекретил" доходы Трампа. Дважды
18 мая 2019, 00:24
"Раду сохранить нельзя распустить": Где Зеленский поставит запятую?
18 мая 2019, 10:09
С Аленой на Ибице под алкоголь: Spiegel загнал в "русскую ловушку" вице-канцлера Австрии
18 мая 2019, 06:54
Выступала на восьмом месяце, чтоб не потерять контракт: Американские атлетки обвинили Nike в прессинге беременных
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2019, 10:54
«Мы не меняем курс»: Зеленский объявил войну с Россией
12 мая 2019, 01:09
"Не дай Бог упадёт самолёт с Владимиром Владимировичем": Ходорковский оскорбил Яровую и "сел в лужу"
11 мая 2019, 15:24
"Его убил Путин": Гаспарян предсказал судьбу "дела Доренко"
15 мая 2019, 00:54
Киеву - руку, провокаторам - свободу: Помпео после переговоров с Лавровым озвучил условия по Украине
15 мая 2019, 20:24
Побег директора космического НИИ – это очень, очень серьёзно
12 мая 2019, 07:39
Зеленский готовится к войне на Донбассе
12 мая 2019, 07:39
В Швеции нашли "доказательства", что Путин — самый богатый человек на планете
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.