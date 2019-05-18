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Глава Минфина США "засекретил" доходы Трампа. Дважды
18 мая 2019, 13:24 • 22 • В мире
Министр финансов США Стивен Мнучин уже второй раз подряд "засекретил" перед Конгрессом США доходы американского президента Дональда Трампа и отказался предоставлять сведения из его налоговой декларации.
Уже второй раз подряд глава американского Минфина Стивен Мнучин жёстко отказывает конгрессменам в их просьбе раскрыть доходы президента США Дональда Трампа. Вот и теперь он "засекретил" эту информацию.
По его мнению, цели, для которых американские конгрессмены и требуют раскрытия доходов главы Белого дома, законодательными не являются.
В ответе председателю Комитета по налогам Палаты представителей Конгресса демократу Ричарду Нилу на его запрос о раскрытии информации из налоговой декларации Трампа Мнучин прямо указал, что ведомство "не может предоставить запрошенные данные".
Причём в Конгрессе настаивали на том, чтобы Минфин дал сведения сразу за шесть последних лет, то есть не только за время президентства Трампа, но и за более ранний срок.
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