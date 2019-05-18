Глава Минфина США "засекретил" доходы Трампа. Дважды

Уже второй раз подряд глава американского Минфина Стивен Мнучин жёстко отказывает конгрессменам в их просьбе раскрыть доходы президента США Дональда Трампа. Вот и теперь он "засекретил" эту информацию.

По его мнению, цели, для которых американские конгрессмены и требуют раскрытия доходов главы Белого дома, законодательными не являются.

В ответе председателю Комитета по налогам Палаты представителей Конгресса демократу Ричарду Нилу на его запрос о раскрытии информации из налоговой декларации Трампа Мнучин прямо указал, что ведомство "не может предоставить запрошенные данные".

Причём в Конгрессе настаивали на том, чтобы Минфин дал сведения сразу за шесть последних лет, то есть не только за время президентства Трампа, но и за более ранний срок.