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Глава Минфина США перепутал американский флаг. И попался, на радость Guns N' Roses
08 мая 2020, 14:10 • 58 • В мире
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин устроил спор с вокалистом группы Guns N' Roses Экслом Роузом. Спор в интернете закончился неожиданно. Выяснилось, что Мнучин не знает, как выглядит флаг США: глава Минфина прикрепил либерийский флаг.
В интернете обсуждают спор между вокалистом группы Guns N' Roses Экслом Роузом и министром финансов США Стивеном Мнучиным. Роуз оскорбительно высказался о министре. Тот отреагировал вопросом: "Что ты сделал для своей страны в последнее время?" Однако неожиданно министр допустил странную ошибку.
Выяснилось, что Мнучин слабо представляет себе, как выглядит американский флаг. Перепутав его с либерийским, министр прикрепил "смайл"-картинку с чужим флагом. Ошибку вскоре заметили и исправили, но в интернете она осталась.
Фото: Telegram.
Напомним, ранее Мнучин делал громкие заявления о последствиях коронавируса для США. Такого показателя рынок труда США не помнит со времён Великой депрессии в первой половине прошлого века, заявил министр. Правда, позднее представители Минфина пояснили, что предсказания Мнучина являлись лишь "математическим примером", и совсем необязательно, что они сбудутся.
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