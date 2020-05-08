Глава Минфина США перепутал американский флаг. И попался, на радость Guns N' Roses

В интернете обсуждают спор между вокалистом группы Guns N' Roses Экслом Роузом и министром финансов США Стивеном Мнучиным. Роуз оскорбительно высказался о министре. Тот отреагировал вопросом: "Что ты сделал для своей страны в последнее время?" Однако неожиданно министр допустил странную ошибку.

Выяснилось, что Мнучин слабо представляет себе, как выглядит американский флаг. Перепутав его с либерийским, министр прикрепил "смайл"-картинку с чужим флагом. Ошибку вскоре заметили и исправили, но в интернете она осталась.

Фото: Telegram.

Напомним, ранее Мнучин делал громкие заявления о последствиях коронавируса для США. Такого показателя рынок труда США не помнит со времён Великой депрессии в первой половине прошлого века, заявил министр. Правда, позднее представители Минфина пояснили, что предсказания Мнучина являлись лишь "математическим примером", и совсем необязательно, что они сбудутся.