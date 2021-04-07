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Глава Минфина попросил льгот у ЦБ: Набиуллина назвала условия
07 апреля 2021, 20:35 • 55 • Политика
Минфин и ЦБ обсудили возможность ослабления требований к инвестициям НПФ в проекты с ФНБ. Набиуллина назвала Силуанову свои условия.
Министр финансов Антон Силуанов попросил у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной установить льготное регулирование для пенсионных фондов и страховых компаний при вложении средств в инфраструктурные проекты. Обсуждение этого вопроса состоялось на Биржевом форуме 2021.
Силуанов заявил, что для стимулирования инфраструктурных проектов уже есть ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ). Также планируется подключить к этому делу регионы.
- предложил глава Минфина.
В ответ глава ЦБ Набиуллина заявила, что это можно обсудить, но только при условии наличия прозрачных критериев и форм инвестирования. По её словам, участие государства в инфраструктурном проекте не даёт гарантий возвратности и доходности.
- отметила глава ЦБ.
Набиуллина предложила Силуанову обсудить данный вопрос.
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