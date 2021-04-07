Глава Минфина попросил льгот у ЦБ: Набиуллина назвала условия

Минфин и ЦБ обсудили возможность ослабления требований к инвестициям НПФ в проекты с ФНБ. Набиуллина назвала Силуанову свои условия.

Министр финансов Антон Силуанов попросил у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной установить льготное регулирование для пенсионных фондов и страховых компаний при вложении средств в инфраструктурные проекты. Обсуждение этого вопроса состоялось на Биржевом форуме 2021.

Силуанов заявил, что для стимулирования инфраструктурных проектов уже есть ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ). Также планируется подключить к этому делу регионы.

Может быть, подумать, как ослабить регуляторику для таких инвесторов, как пенсионные фонды, страховые компании, чтобы можно было вкладывать вместе с государством,

- предложил глава Минфина.

В ответ глава ЦБ Набиуллина заявила, что это можно обсудить, но только при условии наличия прозрачных критериев и форм инвестирования. По её словам, участие государства в инфраструктурном проекте не даёт гарантий возвратности и доходности.

Каждый проект нужно смотреть еще раз: деньги пенсионеров, конечно, автоматически негосударственные пенсионные фонды, я не думаю, что должны соинвестировать в проект, в который идет ФНБ,

- отметила глава ЦБ.

Набиуллина предложила Силуанову обсудить данный вопрос.