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Глава Минэнерго США дала совет военным: "Мы должны модернизировать ядерный потенциал"
08 апреля 2021, 21:20 • 36 • Политика
США хотят модернизировать свой ядерный потенциал. "Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств", - заявила министр энергетики США.
В США заговорили о модернизации ядерного потенциала страны. С соответствующим заявлением выступила в четверг, 8 апреля, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
По её словам, модернизация необходима для того, чтобы ядерные запасы США оставались безопасными и эффективными в использовании. Также она добавила, что это поможет сдержать угрозу со стороны других государств.
- заявила глава Минэнерго.
При этом министр не уточнила, какие именно страны представляют ядерную угрозу для США.
Напомним, что слова министра прозвучали на фоне заявлений Белого дома о том, что США окажут Украине поддержку в войне с Россией. Также в этом году состоятся крупнейшие учения НАТО, на которых, по заявлениям Киева, будет репетироваться военный конфликт с Россией.
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