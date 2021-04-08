Глава Минэнерго США дала совет военным: "Мы должны модернизировать ядерный потенциал"

США хотят модернизировать свой ядерный потенциал. "Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств", - заявила министр энергетики США.

В США заговорили о модернизации ядерного потенциала страны. С соответствующим заявлением выступила в четверг, 8 апреля, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

По её словам, модернизация необходима для того, чтобы ядерные запасы США оставались безопасными и эффективными в использовании. Также она добавила, что это поможет сдержать угрозу со стороны других государств.

Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств,

- заявила глава Минэнерго.

При этом министр не уточнила, какие именно страны представляют ядерную угрозу для США.

Напомним, что слова министра прозвучали на фоне заявлений Белого дома о том, что США окажут Украине поддержку в войне с Россией. Также в этом году состоятся крупнейшие учения НАТО, на которых, по заявлениям Киева, будет репетироваться военный конфликт с Россией.