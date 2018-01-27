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Глава Минэнерго: Новые санкции США наносят вред лишь им самим

27 января 2018, 23:39  •  140 • Политика
Новак не считает, что новые санкции США повлияют на работу компаний РФ.
Министр энергетики России Александр Новак считает, что новые санкции США не несут никакого вреда российским компаниям. Напротив, глава Минэнерго уверен, что американские ограничительные меры лишь создают дополнительные возможности для развития отечественной промышленности.
Новак подчеркнул, что санкционная политика - это своего рода рудимент. Экономические ограничения нарушают правила ВТО, не способствуют здоровой конкуренции, и в итоге вредят компаниям тех стран, которые их вводят.
"То есть санкции не достигают тех целей, с которыми вводятся, а скорее, это политический шаг", - прокомментировал глава Минэнерго ситуацию с новыми санкциями Вашингтона.
Также он добавил, что введённые на днях санкции фактически дублируют те, что были ведены против России ранее. Таким образом, новые ограничения никак не повлияют на работу российских компаний. Единственным результатом новых санкций будут лишь дополнительные проблемы во взаимоотношениях России и США.
"Мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями", - цитирует ТАСС слова Александра Новака.

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