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Глава Минэкономики ФРГ подтвердил свой визит в Москву 14-15 мая

11 мая 2018, 12:24  •  30 • Украина

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер подтвердил визит в Москву в начале следующей недели. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Я последую за коллегой [главой МИД ФРГ Хайко] Маасом, который вчера был на переговорах в Москве. Я сам буду там в понедельник и вторник, а канцлер [Ангела Меркель посетит Сочи - прим. ТАСС] в течение недели", - сказал Альтмайер.

Ранее агентство DPA сообщало, что Альтмайер планирует 13-14 мая совершить визиты на Украину и в Россию и обсудить, прежде всего, вопросы энергетики, а именно реализацию проекта "Северный поток - 2" и роль Украины как страны - транзитера газа в Европу.

В центре внимания визита в Москву будет находиться германо-российское экономическое сотрудничество. Как отметило DPA, в германской предпринимательской среде царит неуверенность в свете санкционной политики. Кроме того, Альтмайер обсудит в Москве подготовку к визиту канцлера Ангелы Меркель 18 мая в Сочи, где запланирована встреча между главой правительства ФРГ и президентом России Владимиром Путиным. Альтмайер ранее возглавлял Ведомство федерального канцлера и считается одним из доверенных лиц Меркель.

О санкциях

Антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока не будет устранена причина их введения, заявил Альтмайер. 

"После аннексии Крыма мы, европейцы, вместе с США ввели санкции. Они будут действовать, пока сохраняется причина [их введения]", - сказал глава Минэкономики ФРГ.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер на санкции ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго также было продлено.

Сотрудничество с США

Альтмайер также прокомментировал отношения ЕС с США на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

"Многие говорят, что мы сейчас [после объявления о выходе США из сделки с ИРИ] должны объединиться с Россией и Китаем против США, но Соединенные Штаты остаются нашим партнером по НАТО, у нас очень тесные и хорошие экономические отношения", - сказал министр.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Великобритания, Германия и Франция сигнализировали о том, что собираются продолжать выполнять СВПД. Власти Ирана отреагировали на новости из США гораздо менее однозначно, сообщив, что выработают свою позицию по итогам переговоров с остальными участниками сделки. В МИД России заявили, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвали решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

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