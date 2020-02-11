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Глава МИДЕИ: «Народный фронт Молдовы» несёт ответственность за конфликт в Приднестровье

11 февраля 2020, 18:09  •  93 • Украина
Прозападные силы в Молдове требуют отправить министра в отставку
В Молдове всё больше разгорается скандал, связанный с заявлением министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Аурелиу Чокоя, который, обсуждая ситуацию в Приднестровье, признал, что российская армия вмешалась в конфликт на берегах Днестра, однако вмешалась только для того, чтобы «остановить кровопролитие». И это у российской армии получилось очень хорошо, отметил министр во время пресс-конференции.
После такого заявления у прозападных и проевропейских политиков началась настоящая истерика, к которой подключились русофобские СМИ, а затем и военные – ветераны войны с Приднестровьем 1992 года, они даже устроили пикет у здания правительства с требованием отправить Чокоя в отставку.
Не остался в стороне и лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, подхватив требование об отставке министра за «тяжкое оскорбление, нанесённое ветеранам войны на Днестре и предательство Родины». А ещё за то, что министр посмел бросить вызов «исторической правде и выступить на стороне чужаков и оккупантов».
Удивительно, но президент Молдовы стал оправдываться и объяснять, что министра просто не так поняли. Но разве Россия не остановила кровопролитие?
Додон заявил, что слова Чокоя вырваны из контекста, а на самом деле министр говорил о том, что войну начали «определённые сепаратистские силы в регионе».
Как оказалось – зря оправдывался. Во-первых, русофобов это не удовлетворило, а, во-вторых, не прошло и недели после скандала, как Аурелиу Чокой сделал ещё одно заявление по поводу приднестровского конфликта, его инициаторов и последствий.
Глава МИДЕИ обвинил в развязывании войны политическое движение «Народный фронт Молдавии», созданный в 1989 году.
«Если распутывать клубок, то у меня появляются определённые вопросы к организаторам второго конгресса Народного фронта. Я тогда был студентом и когда увидел его резолюцию, сразу сказал: «Братья, это война». Потом было 2 марта 92-го и всё, что мы сейчас обсуждаем, вплоть до известного Соглашения о прекращении огня»,
– заявил Чокой.
Он напомнил, что Народный фронт Молдавии был организатором многочисленных демонстраций в Кишинёве, участники этих демонстраций требовали выхода из состава СССР и перевода молдавского языка на латинскую графику. Именно с подачи Народного фронта впервые прозвучали идеи превосходства титульной нации и идеи румынизации Молдавии.
По мнению министра, это всё и спровоцировало «сепаратистские настроения» на левом берегу Днестра.
Теперь стоит ожидать новых требований отправить главу МИДЕИ в отставку.
Соб. корр. ФСК
На фото. Глава МИДЕИ Аурелиу Чокой, источник – Пресс-служба правительства Молдовы

Фонд Стратегической Культуры

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