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Глава МИД Японии выставил требования по Курилам

18 января 2022, 08:10  •  106 • Политика
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси настаивает на том, что четыре Курильских острова якобы не принадлежат России, и намерен упорствовать в переговорах. Хотя и подписать мирный договор с Россией Токио не отказывается.
Министр иностранных дел в Японии новый, а вот требования по Курилам остаются прежние. Токио настаивает на своём суверенитете над четырьмя Курильскими островами, которые после Второй мировой войны, напомним, были включены в состав Советского Союза. Речь идёт об островах: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Россия давно поставила для себя точку в этом вопросе, считая свой суверенитет над Курилами неоспоримым.
Япония же настаивает на своём суверенитете над этими территориями и до сих пор не может подписать мирный договор с Россией по итогам Второй мировой войны.
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси во время пресс-конференции вновь подтвердил позицию страны по Курильским островам, которые в Токио называют "северными островами". Министр настаивает на том, что на эти острова распространяется суверенитет Японии. И менять свою позицию в Токио не намерены - будут и дальше упорствовать в этом вопросе.
Но стремления подписать мирный договор с Москвой не теряют.

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