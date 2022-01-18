Глава МИД Японии выставил требования по Курилам

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси настаивает на том, что четыре Курильских острова якобы не принадлежат России, и намерен упорствовать в переговорах. Хотя и подписать мирный договор с Россией Токио не отказывается.

Министр иностранных дел в Японии новый, а вот требования по Курилам остаются прежние. Токио настаивает на своём суверенитете над четырьмя Курильскими островами, которые после Второй мировой войны, напомним, были включены в состав Советского Союза. Речь идёт об островах: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Россия давно поставила для себя точку в этом вопросе, считая свой суверенитет над Курилами неоспоримым.

Япония же настаивает на своём суверенитете над этими территориями и до сих пор не может подписать мирный договор с Россией по итогам Второй мировой войны.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси во время пресс-конференции вновь подтвердил позицию страны по Курильским островам, которые в Токио называют "северными островами". Министр настаивает на том, что на эти острова распространяется суверенитет Японии. И менять свою позицию в Токио не намерены - будут и дальше упорствовать в этом вопросе.

Но стремления подписать мирный договор с Москвой не теряют.