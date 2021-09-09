|
Глава МИД Венгрии разъяснил положения закона против гомосексуалистов: "Это безумие"
09 сентября 2021, 22:45 • 87 • Политика
В МИД Венгрии пояснили положения вызвавшего недовольство ЕС закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил причины и положения закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей и подростков. Закон ранее был одобрен парламентом и вступил в силу в начале сентября.
- рассказал министр о положениях закона РБК.
Министр отметил, что закон не ущемляет гомосексуалистов и другие секс-меньшинства. Закон направлен против распространения материалов порнографии и информации о смене пола. Глава МИД Сийярто при этом назвал пропаганду ценностей гомосексуализма среди детей безумием.
Министр подчеркнул, что после 18 лет граждане Венгрии свободны в своей личной жизни.
Еврокомиссия пригрозила властям Венгрии судом из-за закона, премьер Венгрии Орбан намерен вынести вопрос о законе на референдум.
Ранее стало известно, что Европарламент может подать в суд на Еврокомиссию за отказ от наказания Венгрии и Польши.
Подпишитесь на нас
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 сентября 2021, 04:45
|
05 сентября 2021, 09:40
|
09 сентября 2021, 11:45
|
04 сентября 2021, 18:05
|
06 сентября 2021, 20:30
|
08 сентября 2021, 11:00
|
05 сентября 2021, 03:15