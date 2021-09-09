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Глава МИД Венгрии разъяснил положения закона против гомосексуалистов: "Это безумие"

09 сентября 2021, 22:45  •  87 • Политика
В МИД Венгрии пояснили положения вызвавшего недовольство ЕС закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил причины и положения закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей и подростков. Закон ранее был одобрен парламентом и вступил в силу в начале сентября.
Этот закон - о венгерских детях. Он говорит следующее: образование венгерских детей до 18-летнего возраста в том, что касается вопросов сексуальной ориентации, должно вестись исключительно их родителями,
- рассказал министр о положениях закона РБК.
Министр отметил, что закон не ущемляет гомосексуалистов и другие секс-меньшинства. Закон направлен против распространения материалов порнографии и информации о смене пола. Глава МИД Сийярто при этом назвал пропаганду ценностей гомосексуализма среди детей безумием.
Министр подчеркнул, что после 18 лет граждане Венгрии свободны в своей личной жизни.
Еврокомиссия пригрозила властям Венгрии судом из-за закона, премьер Венгрии Орбан намерен вынести вопрос о законе на референдум.
Ранее стало известно, что Европарламент может подать в суд на Еврокомиссию за отказ от наказания Венгрии и Польши.

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